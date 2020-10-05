HDP’li meclis üyesi, insan kaçakçısı çıktı

Van'da jandarmanın durdurduğu minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 sığınmacı yakalandı. Valilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler Ç.Ö., Ş.H., H.Ö. ile 3 araç daha yakalanmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanmıştır." Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden 1'inin Özalp Belediyesi'nin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö. olduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.