Hurdacı dükkanında gördü inanamadı! Tüfekle ateş açtı...

'OĞLUM TEK BAŞINA GİTMİŞTİR'



Oğlunun olay yerine tehdit amacıyla gitmediğini, hurdaların arasında motorunun iskeletini gördüğünü söyleyen Murat Yiğit ise, "Parçalarını göstererek, iskeletin kendisine ait olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Tek başına gitmiştir. Herhangi bir tüfek yoktur. Tüfek kılıfı olarak bahsedilen de piknik sandalyesi kılıfıdır. Oğlum oraya kendi çalınan malını sormak için gittiğinde öldürülmüştür. Öldürülmeyi hak etmemiştir. Genç ve yeni evliydi. Şikayetçiyim. Ayrıca sanığın korkutmak amacıyla ateş ettiği beyanını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



PARAYI VER KAR İSTEMİYORUZ



Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Nihat Öztürk'ün oğlu Osman Öztürk, "Hurda deposunda odun kesiyordum. Babam motor iskeletini 30 liraya aldı. Hurdaların içine attı. Yarım saat sonra gelen bir kişi motor iskeletinin kendisine ait olduğunu söyledi. Bunu size kim sattı ise söyleyin, bunu da bana verin dedi. Biz de buna 30 lira verdik. Kar istemiyoruz, parayı ver sana verelim dedik. O da para vermeyeceğini söyledi. Biz de bunu sana parasız veririz, ama seni tanımıyoruz dedik. Fotoğrafını çekelim bir sıkıntı olursa biz bu kişiye verdik deriz dedik. Maktul bunu duyunca sinirlendi. Fotoğrafını çektirmeyeceğini söyleyip, arkadaşlarımla birlikte iş yerimizi basıp zorla alacağını söyledi. Biz gittiğini düşünürken, o köşede bekliyormuş. Öfkeli bir şekilde kılıftan fermuarını açıp tüfeğini çıkartmaya çalışırken ben kısmen silahı görüp babamı ve yeğenini uyardım. Sonra konteynerin içine kaçtık. Şahsa gitmesini söyledik. Babam polisi aramamı söyledi. Maktul 10 dakika sonra üzerinde askeri kamuflajlı tüfekle yeniden geldi. Tehditler savurdu. Kimden aldığımızı yine sordu, 'Siz kim oluyorsunuz, benim motosiklet iskeletimi alıyorsunuz' dedi. Tartıştığımız sırada konteynerdeydik. Babam bu esnada kötü bir şey olacağını düşünerek kasadan silahı alarak, beline koydu. Yine gelen kişi uyardı. Omzundaki silaha davranınca babam iki üç el ateş etti. Ondan sonra maktul kaçtı. Polis olay yerine gelmeyince, biz de can güvenliğimiz için amcamın evine sığındık" dedi.



