İşe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı

"İŞE SOKMA VAADİ İLE PARA İSTEDİ, BEN DE VERDİM"

İşe alınma vaadiyle kandırıldığını belirten mağdurlardan Derya Terzioğlu ise "Beni işe sokma vaadi ile çağırdı. Benden para istedi. Ben de parayı verdim ve daha sonra dolandırıldığımı öğrendim. Bana Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş vaat etti" dedi.