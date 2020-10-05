İstanbul Boğazı’nda ışık şöleni

Türkiye'deki ilk anıt heykeli olma özelliği taşıyan İstanbul Sarayburnu'na dikilen Atatürk heykeli yıl dönümünde ışık şovuyla hatırlandı.95 yıl önce Sarayburnu Atatürk Anıtı, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırıldı. Heykel aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliği taşıyor.Vatandaşların büyük bir zevkle izlediği ışık şöleni hem Avrupa Yakası'ndan hem de Anadolu Yakası'ndan izlendi. Işıkların gökyüzüne kadar uzanması boğazın, Kız Kulesi'nin ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde vatandaşlara görsel bir şölen sunuldu.