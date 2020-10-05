İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim günü Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda; 6 kilo 15 gram eroin 10 kilo 80 gram Captagon hap, 720 gram metamfetamin, 420 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.