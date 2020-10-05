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’da dev operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Bir adrese yapılan operasyonda 6 kilo 15 gram eroin ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.10.2020 13:25 ABONE OL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim günü Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 6 kilo 15 gram eroin 10 kilo 80 gram Captagon hap, 720 gram metamfetamin, 420 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu
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