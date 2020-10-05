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'da 'pes' dedirten görüntüler! Camdan ayağını çıkarıp araç kullandı...

'da geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu'nda ve TEM'de kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. E-5'in Altunizade mevkisinde lüks bir otomobilin sürücüsü ayağını dışarı çıkarmış vaziyette araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürürken TEM Ataşehir mevkisinde bir sürücü de süratli şekilde motosikletin önüne makas attı. Motosiklet sürücüsü, trafik magandasının bu hareketiyle büyük şok yaşarken o anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 10:23 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:41 ABONE OL
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Camdan ayağını çıkarıp araç kullandı...

E-5 Karayolu Altunizade mevkisinde lüks minibüsle seyreden iki magandadan biri, ayağını dışarıya çıkartıp araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde ise otomobil sürücüsünün makas atması nedeniyle motosikletli ölümden döndü.

E-5 Karayolu Altunize mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü saat 11.30 sıralarında lüks minibüsün sürücüsü, ayağını dışarıya çıkartarak seyretmeye başladı. Maganda sürücü bir süre sonra trafikteki araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde bir süre seyreden sürücüler daha sonra gözden kayboldu.



MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen diğer bir olayda ise, motosikletiyle şeridinde seyir halinde olan sürücünün önüne arkadan süratli seyreden otomobil sürücüsü makas attı. Ölümden kıl payı kurtulan motosikletlinin yaşadığı olay ise kask kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Camdan ayağını çıkarıp araç kullandı...
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