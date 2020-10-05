Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 7 gözaltı

Yüreğir ilçesine bağlı Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define için kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kullandığı jeneratör ve iş aletlerine ise el koyuldu. İşlemlerinin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Son dakika! Adana'da tedirgin eden anlar! Kimseye aldırmadan... Son dakika haberleri: İstanbul'un göbeğindeki ünlü mekanda rezalet görüntüler! 'Korona bak dalgana' notu ile paylaştı...