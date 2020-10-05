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Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!

Sultangazi'de iki komşu kadın arasında çıkan 'merdiven temizliği' tartışması, ailelerin de dahil olmasıyla meydan kavgasına dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:03 Son Güncelleme: 5.10.2020 12:10 ABONE OL
Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!

Sultangazi'de komşu olan kadınların tartışmasına diğer aile büyükleri de karışınca, olay meydan kavgasına döndü. Polisin müdahalesiyle sonlandıran kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıttı. Yapılan araştırmalarda kişinin yalan beyanda bulunduğu öğrenildi.

Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde komşu kadınlar arasında 'merdiven temizleme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ertesi gün karşılaşan taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Kavgaya diğer aile büyükleri de karışınca adeta meydan savaşına döndü. Kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!

BİR KADIN YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!

Komşular arasında yaşanan 'merdiven temizleme' kavgasında bir kadının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İki tarafın polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!

KENDİNİ CUMHURBAŞKANI KORUMA POLİSİ OLARAK TANITTI

Öte yandan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, bir kişinin kendisini 'Cumhurbaşkanlığı koruma polisi' olarak tanıttığı, yapılan araştırmada polis olmadığı ortaya çıkan kişiyle ilgili yalan beyanda bulunmaktan dolayı işlem yapıldı.

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Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!
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