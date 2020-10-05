Kadınların temizlik tartısı meydan kavgasına döndü!

Sultangazi'de komşu olan kadınların tartışmasına diğer aile büyükleri de karışınca, olay meydan kavgasına döndü. Polisin müdahalesiyle sonlandıran kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıttı. Yapılan araştırmalarda kişinin yalan beyanda bulunduğu öğrenildi.