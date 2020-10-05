Kahramanmaraş'ta Polis, aranan 68 şüpheliyi yakaladı,40'ı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak şahısları yakaladı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.

Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 68 şahıs tespit edilip yakalandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKALANDI

Uyusturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, silahlı tehdit, tefecilik gibi suçlardan 2 ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan 15 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 25 kişi ve yakalama kararı ile aranan 28 kişi yakalandı.

Yakalanan 68 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 40'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.