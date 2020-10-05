Kan donduran son dakika haberi: Müge Anlı programında aranmakta olan Mehmet Ali Koran olayında yeni gelişme! Köpeklerin bulduğu kafatası...

Son dakika haberler… Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı programında geçtiğimiz yıl ortadan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme yaşandı. 80 gün önce ormanlık olanda bir sokak köpeğinin insana ait kafatasını bulması üzerine korkunç olaya şahit olan işçiler hemen ekiplere haber verdi. Mehmet Ali Koran'ın olay yerine yakın olan tersanede çalıştığı biliniyordu. İşte Müge Anlı programında da aranan Mehmet Ali Koran olayından gelen son dakika gelişmesi…

AYLARDIR ARANIYORDU! KAFATASINI SOKAK KÖPEĞİ BULDU…

Aylardır kendisinden haber alınamayan Boyacı Mehmet Ali Koran'ı arama çalışmaları devam ediyordu. 80 gün önce 49 yaşındaki adamın çalıştığı tersanenin yakınlarında sokak köpeği tarafından bulunan kafatası ekiplerce incelemeye alındı. Yapılan tespit ise adeta kan dondurdu…