Kan donduran son dakika haberi: Müge Anlı programında aranmakta olan Mehmet Ali Koran olayında yeni gelişme! Köpeklerin bulduğu kafatası...

Son dakika haberler… Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı programında geçtiğimiz yıl ortadan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme yaşandı. 80 gün önce ormanlık olanda bir sokak köpeğinin insana ait kafatasını bulması üzerine korkunç olaya şahit olan işçiler hemen ekiplere haber verdi. Mehmet Ali Koran'ın olay yerine yakın olan tersanede çalıştığı biliniyordu. İşte Müge Anlı programında da aranan Mehmet Ali Koran olayından gelen son dakika gelişmesi…
Aylardır kendisinden haber alınamayan Boyacı Mehmet Ali Koran'ı arama çalışmaları devam ediyordu. 80 gün önce 49 yaşındaki adamın çalıştığı tersanenin yakınlarında sokak köpeği tarafından bulunan kafatası ekiplerce incelemeye alındı. Yapılan tespit ise adeta kan dondurdu…
KÖPEKLERİN BULDUĞU KAFATASININ KAYIP BOYA USTASINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaçlık alanda 80 gün önce köpekler tarafından bulunan kafatasının yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum'un İçmeler Mahallesindeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, geçen 16 Temmuz'da ormanlık alanda bulduğu bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. 4 gün sonra ise bölgede kaval kemiğine benzeyen bir kemik daha bulundu.
Ekipler, bu kemiği de kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Bulunan kafatası ve kemiğin yapılan DNA incelemesinde, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi.
Bu gelişmenin ardından soruşturmayı derinleştiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.