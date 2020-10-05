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Lüks villaya baskın! Sahte arkadaşlık sitesiyle milyonlar kazandılar

'da milyonluk dolandırıcılık emniyet güçleri tarafından ortaya çıkarıldı. Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon lira kazanan dolandırıcı çetesi, Muğla Asayiş Büro ekiplerince çökertildi. İstanbul’daki ultra lüks villaya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi yakaladı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 14:37 Son Güncelleme: 5.10.2020 15:00 ABONE OL
Lüks villaya baskın! Sahte arkadaşlık sitesiyle milyonlar kazandılar

Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden Türkiye'de yüzlerce kişiyi dolandıran dolandırıcı çetesine Muğla Asayiş Büro ekipleri darbe vurdu. Ayda 1 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılar İstanbul'daki lüks villaya yapılan baskınla yakalandı.



"170 BİN LİRA DOLANDIRDILAR"
Bodrum'da bir vatandaş sahte arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptırmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Titizlikle iz süren ekipler birçok ilde binlerce kişiyi dolandıran internet sitesi yöneticilerine ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu internet sitesinin sahiplerinin İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ultra lüks bir villada oldukları ve siteyi buradan yönettikleri tespit edildi.



VİLLAYA BASKIN
Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tespit edilen villaya baskın düzenledi. Yapılan baskında 6 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 27 adet cep telefonu, 75 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 20 bin TL nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Operasyon sonrasında 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişi İstanbul'da gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.

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Lüks villaya baskın! Sahte arkadaşlık sitesiyle milyonlar kazandılar
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