‘Menopozlu’ sözüne 1 yıl hapis cezası

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Güler A.'ya "menopozlu karı" diye hakaret eden hasta yakını 1 hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Doğum Bölümü'nde şef olarak görev yapan doktor Güler A.'nın 'ultrason istiyorum' diyen hastaya nedenini sorunca hastanın kocası Kenan T. doktora hakaret etmeye başladı. İddiaya göre doktora "Kaşın gözün oynuyor, menopozlu karı" diyen Kenan T. hakkında doktorun şikayeti üzerine 'hakaret' suçundan dava açıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kenan T.'nin 1 yıl hapsine karar verdi. Karar, temyiz üzerine Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, 'hakaret unsuru yok' diyerek hükmü bozdu. Ancak mahkeme, kararında direnerek sanığın 1 yıl hapsine hükmetti.