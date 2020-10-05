Miray İsminin Anlamı Nedir? Miray Ne Demek?

Kız isimleri arasında en çok dikkat çeken ve en fazla üzerinde durulan seçeneklerden birisidir. Yeni doğacak bebeğine isim arayan anne ve babalar Miray ismine dair ayrıntılı bilgileri ise merak etmektedir. Miray isminin anlamı öğrenerek seçim konusunda son kararı verecek bireyler doğru yerdeler. Miray isminin anlamı nedir sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. Türkiye'de en beğenilen popüler isimler arasında yer alan Miray isminin anlamı ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

MİRAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye nüfusunda kayıtlı olan Miray isminde binlerce kişi bulunmaktadır. Genellikle kızlar için tercih edilen bu isim erkekler için de kullanılır. Bu ismi evladına vermeden önce anlamını merak edenler ya da bu isme sahip olup henüz anlamını bilmeyen kişiler doğru yerdeler.

Farsça kökenli olan Miray, ay gibi ışık saçan anlamına sahiptir. Bir diğer anlamı olarak ayın ilk günleri için kullanılmaktadır. Özellikle son dönemde televizyon dizilerinde de sıkça kullanılması nedeniyle popüler hake gelen isimler arasında yer alır.

MİRAY İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Miray ismi Farsça kökenlidir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Arap toplumlarında kullanımı yok denecek kadar az olan bir isimdir. Türk toplumu başta olmak üzere İran toplumunda da kullanılmaktadır.