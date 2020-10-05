Öldürüp ‘Günaydın aşkım’ mesajı attı

Adana'da, bir spor salonunun müdürlüğünü yapan Hülya Güllüce (39), ikinci evliliğini yaptığı Abdullah Kaya'dan (60) şiddet görünce, bir süre önce boşandı. Ancak daha sonra barışan çift, birlikte yaşamaya başladı. Çukurova ilçesindeki Kurtuluş Sitesi'nde oturan çift, son günlerde yine sık sık tartışmaya başladı. Dün sabah çıkan son tartışmanın ardından tabancasını alan Kaya, genç kadını alnından ve vücudunun 2 yerinden vurduktan sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine yatağından kalkan çiftin kızları S.N.K. (17) annesini kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Güllüce'nin hayatını kaybettiği belirledi. Katil zanlısı Abdullah Kaya, suç aleti silahla birlikte yakaladı. Emniyette götürülen zanlının cinayeti işlediğinin ortaya çıkmaması için Güllüce'nin telefonuna "Günaydın aşkım" diye SMS atıp, kadının telefonundan da kendisine "Günaydın aşkım" diye karşılık yazdığı ortaya çıktı. Zanlının emniyetteki ilk sorgusunda, eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Acı haberi alınca Kahramanmaraş'tan Adana'ya gelen Hülya Güllüce'nin ağabeyi Ünal Güllüce, Adli Tıp Kurumu önünde, "Kardeşimin peşini bırakmıyordu. Kardeşime şiddet uyguluyormuş. Birkaç kez tehdit etmiş ama o bunları bize hiç söylemedi. Sonradan öğrendik. Kardeşim lise 3'üncü sınıfa giden kızı için katlanıyordu. Planlı bir şekilde kardeşimi öldürmüş. Gencecik kardeşim toprak oldu. Devletin bir an önce idam yasasını getirmesini istiyorum" dedi.