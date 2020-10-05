On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Yenilenerek şans oyunu severlerin karşısına çıkan ve her hafta Pazartesi günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı çekilişi ile şanslı numaraları belirlenen On Numara sonuçları bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) açıklanacak. Bugün gerçekleşecek MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran ve kazandıran numaraları merak eden şans oyunu severler 5 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile 5 Ekim 2020 Pazartesi On Numara sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında bulabilir ve biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz.
Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama motoru ve şanslı numaraları şöyle...
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.