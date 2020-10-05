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Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

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(MPİ) ile Sisal Şans ortaklıklığında yenilenerek şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtmaya devam eden On Numara oyunu sonuçları Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı çekilişiyle belirlendi. Bugünkü (5 Ekim 2020 Pazartesi) canlı çekiliş için online bilet alarak şanslı numaralar ile büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 5 Ekim açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 5 Ekim 2020 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. İşte MP TV canlı yayın ile günün kazandıran numaraları…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 02:55 Son Güncelleme: 6.10.2020 02:57 ABONE OL
On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Yenilenerek şans oyunu severlerin karşısına çıkan ve her hafta Pazartesi günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı çekilişi ile şanslı numaraları belirlenen bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) açıklanacak. Bugün gerçekleşecek MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran ve kazandıran numaraları merak eden şans oyunu severler 5 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. (MPİ) ve Sisal Şans ile 5 Ekim 2020 Pazartesi On Numara sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında bulabilir ve biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI! (5 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ile motoru ve şanslı numaraları şöyle...

On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Ekim On Numara sonuçları: 16 - 32 - 69 - 15 - 6 - 73 - 13 - 20 - 5 - 75 - 58 - 26 - 10 - 52 - 40 - 12 - 34 - 60 - 48 - 55 - 57 - 78

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO 5 EKİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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