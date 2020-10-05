“Rehavete kapılmamalı ve tedbiri bırakmamalıyız”

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün 104 bin 402 test yapıldı, bin 429 hasta tespit edildi, 57 hasta vefat etti ve bin 182 kişi iyileşti. Bu hafta hastalarda zatürree oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı da yüzde 49,3 oldu. Toplam hasta sayısı 324 bin 443'e, vefat sayısı 8 bin 441'e, ağır hasta sayısı bin 475'e ve iyileşen hasta sayısı da 285 bin 50'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı. ANKARA