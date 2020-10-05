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Salavat-ı şerif nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmek ile ilgili bilgiler

Müslümanlar tarafından okunan Salavat-ı şerif, Hz. Muhammet ve onun soyundan gelenlere saygı ifadesi amacıyla okunmaktadır. Kuranı Kerim’de Ahzab Suresi’nin 56. Ayetine göre; Allah ve meleklerin Hz. Muhammed’e bu duayı okuduğu bildirilmiş ve Müslümanlardan da salavat ve selam okumaları istenmiştir. Peki, Salavat-ı şerif nedir, nasıl getirilir? Salavat getirmek nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:14 Son Güncelleme: 5.10.2020 09:19 ABONE OL
Salavat-ı şerif nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmek ile ilgili bilgiler

"Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde okunan Salavat-ı şerif İslam peygamberi Hz. Muhammed ve onu soyundan gelen Ehl-i Beyt'e saygı bildirmek adına okunan duadır. Peki, Salavat-ı şerif nedir, nasıl getirilir? Salavat getirmek nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

SALAVAT-I ŞERİF NEDİR?

"Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." Anlamını taşıyan bu dua Kuranı Kerim'de yer alan bir ayete göre; her Müslümanın okuması gereken dua olarak bilinmektedir. Ayette şu ifadelere yer verilir;

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Buna göre; binlerce vatandaş gün içerisinde nasıl Salavat-ı şerif getirileceğini merak ediyor.

Salavat-ı Şerif: Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem.

SALAVAT GETİRMEK NASIL YAPILIR?

Bir Müslüman dilediği kadar salavat getirebilmektedir. Ne kadar çok salavat getirilirse getirilsin o kişi için o kadar hayırlı bir durum olmaktadır. Salavat Hz. Muhammed ve onun soyundan gelenleri selamlamak saygı sunmak anlamını taşır.

Kısa söylenişi olsa da en hayırlısı her duayı tam ve eksiksiz şekilde okumaktır…

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Salavat-ı şerif nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmek ile ilgili bilgiler
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