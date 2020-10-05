Sare İsminin Anlamı Nedir? Sare Ne Demek?

Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini öğrenir öğrenmez güzel bir isim arayışına başlıyor. İsim konusunda yakın çevrelerden öneriler alınırken, arama motorundan da bu isimlerin anlamlarına mutlaka göz atılıyor. İsim koyarken en önemli kriter taşıdığı anlam oluyor. Kız bebekler için kullanılan Sare isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada sıkça araştırılıyor. Son dönemde popüler olan ve farklı yapısıyla dikkat çeken Sare isminin anlamı ve merak edilen tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Sare isminin anlamı ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

SARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de farklı isimler arasında gösterilen ve nadir duyulan isimlerden bir tanesidir. Farklılığı ise bu ismi tercih etme etkenlerinden birisidir. Sare isminin saf ve temiz anlamlarını taşıması da bu ismi dikkat çekici kılan bir diğer özellik oluyor.

Sare ismi aynı zamanda ihtiyaç duyulan anlamında da kullanılıyor. İbranice kökenli bu isim kimi zaman susuzluk, atlama ya da sıçarama anlamlarında da kullanılmaktadır.

Saf ve duru bir güzelliği temsil eden Sare ismi genellikle kızlar için kullanılmaktadır. Bu isim aynı zamanda manevi anlamdaki saflığı ve temizliği çağrıştırır.

SARE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Hz. İbrahim'in eşinin ismi Sare'dir. Ancak bu isim Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. Anlamındaki güzellik nedeniyle kız çocukları için tercih edilmektedir.