Son dakika: Çocuklarını dövüp o anları canlı yayınlamıştı... İfadesi şoke etti!

Mersin'de, yaşları küçük 3 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve yakalanarak tutuklanan Halil Y. (44), evden kaçan karısına mesaj vermek için çocuklarını darp ettiği ortaya çıktı.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerinin evinde gözaltında aldığı Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"EVDEN KAÇAN EŞİME MESAJ VERMEK İÇİN YAPTIM"

Savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü belirten Halil Y. Çektiği görüntünün kayıp olan karısı Zeliha Y.'ye mesaj göndermek için en küçük çocuğu E.Y'ye (7) çektirip sosyal medyada yayınladığını öğrenildi.

Halil Y.'nin evden ayrılan eşi Zeliha Y.'ye ulaşılamazken, çocuklar F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y. (7) Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.