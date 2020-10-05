Son dakika haber: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ekim Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum

Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklanıyor. Bakan Koca günlük corona tablosundaki verilerle birlikte vatandaşları salgın konusunda uyarıyor. Maske ve sosyal mesafenin öneminin giderek artmasıyla vatandaşlar günlük vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısındaki son durumu merak ediyor. Buna göre; Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ekim 2020 Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum açıklandı mı? İşte son dakika haberinin detayları…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tablo ile birlikte vaka ve ölü sayısını sosyal medya hesabından duyuruyor. En son açıklanan tabloda; son 24 saatte 104 bin 402 koronavirüs testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bakan Fahrettin Koca tarafından 5 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı güncel veriler henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.
Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.
Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.