Son dakika haber: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ekim Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum

Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklanıyor. Bakan Koca günlük corona tablosundaki verilerle birlikte vatandaşları salgın konusunda uyarıyor. Maske ve sosyal mesafenin öneminin giderek artmasıyla vatandaşlar günlük vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısındaki son durumu merak ediyor. Buna göre; Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 5 Ekim 2020 Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum açıklandı mı? İşte son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 5 EKİM 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tablo ile birlikte vaka ve ölü sayısını sosyal medya hesabından duyuruyor. En son açıklanan tabloda; son 24 saatte 104 bin 402 koronavirüs testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bakan Fahrettin Koca tarafından 5 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.