Son dakika haberi: Eski defalarca döven, yüzüne tekme atan evinin önünde ateş açan Tarık Keskin hakim karşısında! Suç kayıtları...

DHA'nın aktardığı habere göre birden çok kez eşini darp eden, yaralayan, evin önünde talihsiz kadının suratına tekme adan saldırgan ilk kez hakim karşısına çıktı. Tarık Keskin'in yakalandığı zaman üzerinden sahte polis kimliği çıkmıştı. Zanlının daha önce çeşitli suçlardan da yargulandığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: BAKIRKÖY'DE ESKİ EŞİNİ DARP EDEN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

Bakırköy'de eski eşi Rüya K.'yi (29) farklı tarihlerde darp edip, yaraladığı ve evinin önünde ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Tarık Keskin (28) ilk kez hakim karşısına çıktı. Rüya K. "Bu olayın ölümle sonuçlanmaması için sanığın ceza almasını istiyorum" dedi. Yakalandığı sırada üzerinden sahte polis kimliği de çıkan sanık Tarık Keskin üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tarık Keskin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Rüya K. ile avukatı Caner Şahin katıldı. Hakim, sanık Keskin'in Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de "Konut dokunulmazlığı, "Basit yaralama, "Mala zarar verme", "Hakaret" ve "Silahla tehdit" suçlarından da yargılandığı bir dosyası olduğunu, söz konusu dosyanın Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirildiğini söyledi.

HER ŞEYİ KENDİSİ KURDU

Sanık Tarık Keskin duruşmada "Beni kendisi çağırdı, o yüzden gittim. İş yerinin dışında görüştük. Ben bacağına bıçak değdirmedim, tehdit edici şekilde mail göndermedim. Her şeyi kendisi kurdu. Ben kendisini iteklemedim, hakaret etmedim. Ben onun fotoğraflarını da paylaşmadım, kendisi paylaşmıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.