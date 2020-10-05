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Haberi: ’daki cinayetinde kan donduran ses kaydı! Stüdyo buz kesti

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert’in bugünkü yayınında, Türkiye’yi dehşete düşüren cinayeti ile ilgili detayları ortaya çıktı. Müge Anlı programına katılan, Tuğba Keleş’in abisi kız kardeşlerinin daha önce, katili Erdoğan Küpeli tarafından kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Öte yandan canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılma anlarının bulunduğu ses kaydı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bugün yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 5.10.2020 13:35 Son Güncelleme: 5.10.2020 13:40 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı: Stüdyo buz kesti

Atv ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te bugün, kasiyer 'in kaçırılma anı ile ilgili şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Tuğba Keleş'in katili, Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince ise Tuğba Keleş'i kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. O anları ses kaydına alan abisi bugün canlı yayında paylaştı. Dinlenilen ses kaydının ardından ise stüdyo buz kesti. İşte haberinin ayrıntıları…

TUĞBA KELEŞ CİNAYETİNDE KAN DONDURAN SES KAYDI

Adana'da Erdoğan Küpeli tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Keleş'in kaçırılma anı ile ilgili ses kaydı ortaya çıktı.

İşte detaylar;

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı: Stüdyo buz kesti

STÜDYODA PAYLAŞILAN SES KAYDI KAN DONDURDU

'in katili, Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince ise Tuğba Keleş'i kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. O anları ses kaydına alan abisi bugün canlı yayında paylaştı. Dinlenilen ses kaydının ardından ise stüdyo buz kesti.

İşte o ses kaydı;

Son dakika haberi: Müge Anlı'da Tuğba Keleş cinayetinin dehşete düşüren ses kayıtları şoke etti | Video

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı: Stüdyo buz kesti

TUĞBA KELEŞ NASIL ÖLMÜŞTÜ?

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli (46), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli, tutuklanarak Adana'daki Kozan Cezaevi'ne konuldu.

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı: Stüdyo buz kesti

Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı: Stüdyo buz kesti

Tahliye edildikten sonra Küpeli, 1 Ekim'de Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer 'i (35) tabancayla başından vurarak öldürdü.

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı! Stüdyo buz kesti
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