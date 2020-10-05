Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı: Stüdyo buz kesti

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, kasiyer Tuğba Keleş'in kaçırılma anı ile ilgili şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Tuğba Keleş'in katili, Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince ise Tuğba Keleş'i kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. O anları ses kaydına alan abisi bugün canlı yayında paylaştı. Dinlenilen ses kaydının ardından ise stüdyo buz kesti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Adana'da Erdoğan Küpeli tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Keleş'in kaçırılma anı ile ilgili ses kaydı ortaya çıktı.
İşte detaylar;
STÜDYODA PAYLAŞILAN SES KAYDI KAN DONDURDU
Tuğba Keleş'in katili, Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince ise Tuğba Keleş'i kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. O anları ses kaydına alan abisi bugün canlı yayında paylaştı. Dinlenilen ses kaydının ardından ise stüdyo buz kesti.
İşte o ses kaydı;
Son dakika haberi: Müge Anlı'da Tuğba Keleş cinayetinin dehşete düşüren ses kayıtları şoke etti | Video
TUĞBA KELEŞ NASIL ÖLMÜŞTÜ?
Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli (46), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli, tutuklanarak Adana'daki Kozan Cezaevi'ne konuldu.
Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tahliye edildikten sonra Küpeli, 1 Ekim'de Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i (35) tabancayla başından vurarak öldürdü.