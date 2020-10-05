Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı: Stüdyo buz kesti

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, kasiyer Tuğba Keleş'in kaçırılma anı ile ilgili şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Tuğba Keleş'in katili, Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince ise Tuğba Keleş'i kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. O anları ses kaydına alan abisi bugün canlı yayında paylaştı. Dinlenilen ses kaydının ardından ise stüdyo buz kesti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

TUĞBA KELEŞ CİNAYETİNDE KAN DONDURAN SES KAYDI

Adana'da Erdoğan Küpeli tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Keleş'in kaçırılma anı ile ilgili ses kaydı ortaya çıktı.

İşte detaylar;