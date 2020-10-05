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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi! Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Son Dakika Haberi! sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! İdaresi ile BURADA!

Yenilenen ve büyük ikramiye tutarında da İdaresi ve tarafından önemli artışa gidilen ile 5 Ekim sonuçları bugün MP TV canlı çekilişle son dakika olarak belirlendi. Bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) için bilet alan ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler 5 Ekim ? sorusuna yanıt arıyor. ile ve motorunu burada bulabilir, şanslı numaralarla, büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. İşte MP TV canlı çekilişle günün şanslı numaraları ve son dakika detayları

Giriş Tarihi: 6.10.2020 03:27 Son Güncelleme: 6.10.2020 03:27 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalardır devrederek çılgın bir boyuta ulaşan büyük ikramiyesiyle İdaresi (MPİ) ile ortaklığında tamamen yenilenen sonuçları, üzerinden bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) günü MP TV canlı çekilişiyle birlikte belirlendi. Bugünkü çekiliş için (5 Ekim 2020 Pazartesi) Milli Piyango Online üzerinden bilet satın alan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek büyük ikramiye sorgusu yapmak amacıyla 5 Ekim ? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. (MPİ) MP TV canlı yayınıyla günün şanslı numaralarını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (5 EKİM 2020 PAZARTESİ)

MPİ 5 Ekim ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile diğer tüm son dakika detayları şöyle;

Son Dakika Haberi: Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 56 - 48 - 18 - 46 - 44 - 79 + 39 (Joker)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Son Dakika Haberi: Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Son Dakika Haberi: Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA 5 EKİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son Dakika Haberi! Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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