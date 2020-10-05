Son dakika: İstanbul'un göbeğindeki ünlü mekanda rezalet görüntüler! 'Korona bak dalgana' notu ile paylaştı...

İstanbul'un göbeği Cihangir'deki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dansözlü partide alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları, "Corona bak dalgana kardeşim" notuyla sosyal medyada paylaştı.