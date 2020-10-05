Son dakika: Öz anneleri yıllarca şiddet uyguladı! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: "O eve her gittiğimde istismara uğradım"

Baba C.S.S, aldatıldığını eşi ile tartıştıktan sonra kızının anlatması sonucu öğrendiğini ifade ederek, "Benim uzun mesai saatlerim var, bundan dolayı yurt dışında, yurtiçinde çalıştım, taksi şoförlüğü yaptım. Evden hep 4 saatlik uykularla devam ediyordum. Evimde bazı şeyler olmuş ama farkında değildim. En son 1 Şubat'ta eşimle bir tartışma yaşadık, o tartışmanın üzerine bazı şeyler ortaya çıktı benim çocuklarım tarafından. Tartışmadan sonra beni karakola şikayet etti, şikayet olunca benim çocuklarım bana bir şey olacak diye korktular, bunun üzerine büyük kızım panik atak geçirdi ve 'Baba seninle konuşmam gereken çok önemli şeyler var' demeye başladı. Kızımı sakinleştirdik, 112'yi aradık, tedavisini yaptırdık, kızım anlatmaya başladı. Annesinin beni birçok defa aldattığını farklı farklı kişilerle ve bunu yıllarca çocuklara susması için üzerlerine baskı kurup tehdit ederek, gerek dövülerek, tehdit edilerek susturulmuş. Tartıştıktan sonra çocuklar bana çok şey anlattı, çocuğum beni annelerinin uzun zamandır aldattığını ve 'Bu bir daha olmayacak' diye çocuklara Kur'an'ın üstüne yemin etmiş. Sonrasında ise daha vahim bir şey öğrendim. İki kız çocuğum dayıları tarafından istismara uğramış" dedi.

Aldatılmanın şokunu yaşadıktan sonra kızlarının da dayıları tarafından istismara uğradığını öğrendiğini söyleyen baba C.C.S, "Ben bunu Şubat ayının 10'unda öğrendim, 11'inde gerekli mercilere şikayette bulundum, 14'ünde şahıs tutuklandı. 6. ayın 2'sine mahkeme günü atıldı. 6 ayın 2'sindeki mahkemede anne bu süreçte çocukları benden alıp götürdü. Boşanma davası da açılmıştı. Çocuklardan en çok mağdur olan küçük kızıma videolar çektiriyor, ona söylemesi gereken şeyleri söyleyip duruyor. Bir de çocuk dayısını aradı. Cezaevinde konuşmuş, özür dilemiş. Bu özür dilerken baba ve babanın ailesi tarafından bir baskıyla söylediği söyletiliyor" ifadelerini kullandı.