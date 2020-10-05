Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! 4 Ekim Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları burada - MPİ bilet sorgulama

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çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! 4 Ekim Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları burada - MPİ bilet sorgulama

çekiliş sonuçkarı için heyecanlı geri sayım Pazar akşamı yapılacak canlı yayın ile sona erdi. 25 milyon liradan fazla olan devreden büyük ikramiye miktarı bu hafta sahibini bulabildi mi? Son çekilişin ardından şans oyunu tutkunları Süpr Loto çekiliş sonuçları ve MPİ canlı çekiliş sayfasını araştırmaya başladı. Bu başlık altında, 4 Ekim Pazar tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları ve diğer merak edilen detaylar yer almaktadır. İşte, Süper Loto bilet sorgulama ekranı ve son çekiliş...

Giriş Tarihi: 5.10.2020 07:11 Son Güncelleme: 5.10.2020 07:12 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Ekim Süper Loto sonuçları burada olacak - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online tarafından Ağustos ayının başından bu yana yapılan çeşitli şans oyunları arasında, , Sayısal Loto, Çılgın Sayısal Loto gibi oyunlar yer alıyor. Bugün de, Süper Loto çekilişi Milli Piyango canlı yayını ile yapıldı ve çekiliş sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, bugünkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 25 milyon 345 bin TL değerinde Süper Loto çekilişi hakkında detaylar ve bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşti. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar 4-10-33-39-51-54 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. İşte, bugünün kazandıran numaraları...

Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Ekim Süper Loto sonuçları burada olacak - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto'nun 4 Ekim tarihli 28. çekiliş sonuçları şu şekilde; 16-23-29-40-46-51

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Ekim Süper Loto sonuçları burada olacak - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor! 4 Ekim Süper Loto sonuçları burada olacak - MPİ bilet sorgulama

; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! 4 Ekim Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları burada - MPİ bilet sorgulama
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