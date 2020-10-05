Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile açıklandı! 4 Ekim Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları burada - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online tarafından Ağustos ayının başından bu yana yapılan çeşitli şans oyunları arasında, Süper Loto, Sayısal Loto, Çılgın Sayısal Loto gibi oyunlar yer alıyor. Bugün de, Süper Loto çekilişi Milli Piyango canlı yayını ile yapıldı ve çekiliş sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, bugünkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 25 milyon 345 bin TL değerinde Süper Loto çekilişi hakkında detaylar ve bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşti. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar 4-10-33-39-51-54 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. İşte, bugünün kazandıran numaraları...