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Sürücüsünün yarıştığı iddia edilen otomobil, araziye uçtu

'de, cadde üzerinde yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş araziye uçtu.  sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler, aracı terk edip kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 08:48 ABONE OL
Sürücüsünün yarıştığı iddia edilen otomobil, araziye uçtu

Kaza, saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının cadde üzerinde yarıştığını iddia ettiği, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 9250 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp boş araziye uçtu. Kazada, otomobilde bulunan kişi veya kişiler, araca bırakıp, kaçtı. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Sürücüsünün yarıştığı iddia edilen otomobil, araziye uçtu
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