Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI



Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler.