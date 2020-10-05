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'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...

'un göbeği 'de bazı cadde ve sokakları istila eden değnekçiler vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş ve bu kişilere yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti. 2 ay önce dağıtılan değnekçi çetesi tekrar aynı bölgede ortaya çıkmış durumda. Şehir eşkıyaları, araçlarını park etmek isteyen gazeteciler tarafından saniye saniye kayda alındı. Gazetecilerin yanına gelen değnekçi 1 saatlik park karşılığında 15 TL istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:25 Son Güncelleme: 5.10.2020 09:39 ABONE OL
Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...

'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...

Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...

GAZETECİLERDEN DE PARA İSTEDİLER

Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, gazetecilerden de para istedi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen gazetecilere yaklaşan değnekçi, bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.

Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI

Gümüşsuyu Caddesi ile Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler.

Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...

Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar gazetecilerin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksim'de değnekçiler yine ortaya çıktı! "Bir saati 15 lira" | Video

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Taksim'deki değnekçiler yine ortaya çıktı! 1 saatlik park karşılığı 15 TL istiyorlar...
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