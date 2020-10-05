Trafik magandası karı koca, yol isteyen ambulansa saldırdı!

Yol isteyen ambulansın geçmesine izin vermeyen çift, arabadan inip ambulansı hakaret eşliğinde yumruklamaya başladı. Bir hasta ihbarı üzerine yola çıkan ambulans, olay yerine kısa sürede ulaşmaya çalışırken trafik magandası ile karşılaştı. 26 yaşındaki Samet M. yolu kapatmış ve ambulansın geçmesi için yol bırakmamıştı. Ambulans şoförü Kürşat K., yolu açması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine Samet M., hiç beklenmedik bir tepki verdi.

AMBULANSA SALDIRI



Yol isteyen ambulansa müsaade etmeyen Samet M., eşi Saliha M. ile birlikte aracından inerek ambulansa doğru yöneldiler. İlk olarak şoför Kürşat K., sağlık çalışanı Duygu K.'a hakaret söylemlerinde bulundular ve ardından Samet M. ambulansın camını yumruklamaya başladı. Sol dikiz aynasına zarar verdikten sonra bu sefer lastiği hedef aldı. Saldırı sonrası aracına binip giden Samet M., ve eşi davadan kurtulamadı.

AGRESİF BİR ANIMA DENK GELDİ



Kendisinden yol isteyen ambulansa saldıran ve içerisinde ki sağlık personellerine hakarette bulunan çift, olayın ardından ifade verdi. Samet M. 'Agresif bir anıma denk geldi.' diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sağlık personellerine kötü dakikalar yaşatan çift, Samet M. ve Sabiha M. hakkında Kamu malına zarar verme ve hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Asliye ceza mahkemesinde görülecek.