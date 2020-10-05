Son dakika: Tunceli’de feci kaza! Sıkışan sürücüleri AFAD ve 112 ekipleri çıkardı

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, her iki araçta sıkışan kadın sürücüler, AFAD ve 112 ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza, Tunceli-Pertek-Elazığ karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pertek İlçesi'nden Tunceli merkeze seyir halinde olan C.A.A idaresindeki 09 PS 088 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M. E yönetiminde ki 42 ZU 297 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada, C.A.A ile M.E. isimli kadın sürücüler araçta sıkışırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüler AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, diğer yaralılarla birlikte olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.