Türkiye’den Afrika’ya yavru aslan ve kaplan

İstanbul Tuzla'da nesli tehlike altındaki yırtıcı kedilerin ex-situ korunma (gurbette koruma) faaliyetleri ile korunup, çoğalması amacıyla kurulan Aslan Park'ta dünyaya gelen 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu Afrika'ya gönderilecek. Aslan Park'ta dünyaya gelen ve bir yaşını yeni dolduran yavruların, nesillerinin devamlılığı ve doğal ortamlarında yaşayabilmeleri amacıyla Afrika'da yerinde koruma faaliyeti yürüten milli parklara bırakılması hedefleniyor. Gurbette koruma yöntemini uyguladıklarını söyleyen Aslan Park Direktörü Gökmen Aydın, "1.5 yılda 9 kaplan, 4 aslan yavrusu elde ettik. Bu başarıyı da artık bu canlıları Afrika'daki milli parka göndererek taçlandırmak istiyoruz" dedi. AA