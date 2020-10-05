Ünlü deprem uzmanından iki ilimiz için korkutan son dakika deprem uyarısı! 'Kırılmayan çok az parçası kaldı'

Marmara bölgesinde son dönemde yaşanan depremler, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Yaşanan sarsıntılar sonrasında ise, uzmanların beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili yorumları merak konusu oluyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama ise, DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Sözbilir, Tekirdağ ve Balıkesir'i etkileyebilecek iki yıkıcı depreme karşı uyardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÜNLÜ DEPREM UZMANI UYARDI!

Son olarak 1912'de kırılan Ganos fayının, o günden beri büyük ölçekli, yıkıcı deprem üretmediğine değinen Dr. Sözbilir, geçen sürenin 100 yılı aştığını kaydetti.