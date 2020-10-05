Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Dehşete düşüren olay ’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Halk otobüsüne binen İki şahıstan biri, şoför Murat Cürül'ün yanındaki koltuğa oturmak istedi ancak şoför Cürül, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu koltuğa oturmanın yasak olduğunu söyledi... Bunun üzerine şahıslarla otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri şoförü boynundan bıçakladı. yanına oturmasına izin vermeyen halk otobüsü şoförünü boynundan bıçakladı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 14:39 Son Güncelleme: 5.10.2020 14:49 ABONE OL
Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Olay, Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 yanyol üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Cürül idaresindeki İzmit - Kartepe arası sefer yapan 41 F 0569 plakalı özel halk otobüsüne iki şahıs bindi.

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Şahıslardan biri, otobüs şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi ancak şoför Cürül, korona virüs tedbirleri kapsamında şahsın yanına oturmasının yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi.

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Bunun üzerine şoför ve diğer 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Boğuşma kısa sürede otobüsün dışına taşarak kavgaya dönüştü.

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

ŞOFÖR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Otobüsten inince şahıslardan birisi cebindeki bıçağı çıkararak otobüs şoförü Murat Cürül'ün boynuna sapladı.

Yanına oturmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar | Video

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Kanlar içinde yere yığılan şoförü, o sırada olay yerinde bulunan arkadaşı kendi aracına alarak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Çok fazla kan kaybı bulunan şoförün, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Öte yandan, şoförü yaralayan 2 kişinin başka bir hastaneye giderek kendilerine darp raporu aldıkları ve karakola gittikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA