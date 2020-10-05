Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yunuslar turist teknesinin yanında yüzdü

Yunuslar teknesinin yanında yüzdü

'nın Alanya ilçesinde yunuslar, turistleri taşıyan teknenin yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen turistler de bu anları cep telefonuyla kaydetti.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 13:45 ABONE OL
Yunuslar turist teknesinin yanında yüzdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yunuslar, turistleri taşıyan teknenin yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen turistler de bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Alanya'da turist gezdiren teknenin önünde bir anda yunuslar belirdi. Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler de bu anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.



Teknenin kaptanı Turgay Meşe, denizde seyir halindeyken yunusların kendisine eşlik ettiğini belirterek onları kayda aldığını söyledi. Meşe, "Alanya'mıza gelen yerli ve yabancı turistlere teknelerimizle tarihi şehri denizden görme imkanı sağlıyoruz. Dönem dönem Alanya açıklarında gördüğümüz yunus misafirlerimizin unutamayacakları bir an yaşamalarını sağlıyor" dedi.

Sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı Doktora söylenen ‘menopozlu’ ifadesi ortalığı karıştırdı! Yargıtay hapsi bozdu, mahkeme direndi

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunuslar turist teknesinin yanında yüzdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA