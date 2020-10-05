Zümra İsminin Anlamı Nedir? Zümra Ne Demek?

Anne ve baba adaylarından bazıları bebeği için farklı isimler araştırmaktadır. Sık duyulan isimleri tercih etmek istemeyen ve daha nadir duyulan bir isim vermek isteyenler Zümra ismi hakkında da araştırmalar yapmaktadır. Zümra isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada akıllara gelen başlıklardan birisidir. Modern isimler kategorisinde de yer alan Zümra isminin anlamı ve bu isme dair merak edilen ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Zümra ne demek, ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zümra, günümüzde ender duyulan ve modern isimler kategorisinde yer alan bir isimdir. Farklı bir yapıya sahip oluşu anne, baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Sık duyulan bir isim vermek istemeyenler Zümra isminin üzerinde araştırma yaptıktan sonra son karara buna göre verir. Bu noktada en önemli kriter ismin taşıdığı anlamdır.

Güzel, iyi ahlaklı, cesur, yiğit yürekli ve zeki bilgili kadın gibi anlamları taşımaktadır. Türkiye nüfusunda Zümra ismine sahip binlerce kişi yer alsa da diğer isimlere nazaran daha nadir duyulan bir isimdir.

ZÜMRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

İsim seçimi konusunda bir diğer kriter ise Kur'an'da yer alıp, almamasıdır. Bazı bireyler bebeğine Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir isim vermek istemektedir. Zümra ismi ise Kur'an'da yer almamıştır.