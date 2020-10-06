60 yıllık televizyonu 15 bin liraya satıyor

İzmit İlçesinde televizyon tamirciliği yapan Şirvan Ak, iş yerine 5 yıl önce bırakılan ve bir daha kimsenin arayıp sormadığı bozuk televizyonu tamir ederek, neredeyse 60 yıl önce mağazadan satın alınmış hale getirdi.

15 BİN LİRAYA SATABİLİRİM



Babasının da televizyon tamircisi olduğunu söyleyen Ak, " Ben küçükken sürekli olarak babamın iş yerine gelirdim. Onun yaptığı iş ile ilgilenmemi severdi. Bana çocukluktan itibaren bu işi öğretmeye başladı. Boş durmayı sevmiyorum. Pandemi döneminde elimdeki işleri bitirdiğimde oldukça sıkıldım. Dükkanda duran bu televizyona gözüm takıldı.. 1960 model bir siyah beyaz bir antika, çalışmıyordu. Arayan soran da olmadı. Elimdeki parçalar ile sorunlarını tek tek tespit ettim. Bunların parçalarını bulmak çok zor. Artık üretilmiyor. Bazı parçaları vardı. Bazılarının ise başka televizyonlardan kalmış muadil parçaları kullandım. Sonunda sıfır gibi çalışır durumda bir siyah beyaz televizyonum oldu. Dükkânda güzel bir obje olarak kalacak. Ama almak isteyen olursa böyle bir antikayı 15 bin liraya satabilirim" dedi.