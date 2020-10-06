Adana'da pompalı tüfekle eşini öldürmüştü! 10 yaşındaki oğlu olay gecesini anlattı

KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Fikriye Ö. hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşması 6 Kasım günü görülecek olan davada Fikriye Ö.'yü savunacak olan avukat Sevil Aracı, "Eşini öldürmek suçuyla suçlanan bir sanık oldu Fikriye. Ancak biz biliyoruz ki Fikriye bu cinayeti işlemedi. Kendi anlatımı ve yaşadığı tüm olaylardan baktığımızda aslında onu bu noktaya getiren sürecin çok büyük bir mağduriyet içerdiğinin farkındayız. Yıllarca çok ciddi anlamda şiddet görmüş. Hatta işkence boyutlarında bir şiddet görmüş" dedi.