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'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

’nın Pozantı ilçesinde, içerisinde 42 yolcu bulunan otobüs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yolcular, alevleri fark eden görevliler tarafından tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:39 ABONE OL
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Şoförünün ismi açıklanmayan ve içerisinde 42 yolcunun bulunduğu 47 PB 749 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden görevliler, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Adana seyir halindeki otobüs alev aldı | Video

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, tahliye edilen yolcuları güvenli bir alana götürdü.

Soğutma çalışmaların tamamlanmasının ardından, yol yeniden trafiğe açıldı.

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Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
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