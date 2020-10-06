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Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı

'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 00:51 ABONE OL
Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı

Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Birbirleriyle akraba olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Saçmaların isabet ettiği Gülser T., Doğan T. ve Tugay T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiyi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı
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