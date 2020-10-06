Ayşe Karaman'ın annesi mezardan getirdiği toprağı Özgür Tarhan’ın üzerine attı

Ankara'da anestezi teknikeriAyşe Karaman'ın (25)geçen yıl doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölübulunması sonrasında süren davada karar açıklandı.Duruşmaya, tutuksuz sanık Tarhanile Karaman'ın ailesi ve tarafların avukatlarıkatıldı. Mahkeme heyetinin karar için araverdiği esnada, Karaman'ın annesi FerideKaraman, kızının mezarından getirdiğibir avuç toprağı sanık Tarhan'ın üzerineatarak, "Hiç mi Allah'tan korkmadınkızımı öldürürken" dedi. Kısaaranın ardından mahkeme heyetikararını açıkladı. SanıkTarhan'ın "bilinçlitaksirle ölümesebebiyetverme" suçundan, önce 4 yıl hapisle cezalandırılmasınakarar veren mahkeme, sanığa "iyi halindirimi" yaparak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan anne Feride Karaman, mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmadığını belirterek şunları söyledi: "Takım elbise giymesi, para ve okumuş olması bir caniyi akladı. Sadece 3 yıl hapis aldı. Masum görünen bu cani benim kızımı öldürdü. Yanlışı yapan bu doktor, elde edemeyince benim çocuğumu öldürdü. Aslında bunlar için idam verilmesi lazım." Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise Karaman'ın ölümüne neden olan etken maddeye ilişkin hususların açıklığa kavuşmadan mahkemenin savcıdan mütalaa istediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkemenin sanığı bilinçli taksirle cezalandırdığını hatırlatan Beyendi, "İyi hal indirimiyle sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirilerek adeta ödül gibi ceza verildi. Dosyada pek çok çelişki giderilmedi, araştırılmasını istediğimiz birçok hususun açıklığa kavuşmadığını dile getirdik. Dosya tamamlanmadan bu haliyle adeta hukuk faciası bir kararla tamamlandı" dedi. ANKARA