Baba 'taciz' iddiasında bulunmuştu! Çocuklar babaanneye verildi...

Gaziantep'te TIR şoförü olarak çalışan C.S.S. sürekli şehir dışında çalıştığını ve 15 yıllık eşinin kendisini aldattığını çocuklarından öğrendiğini, eşinin çocuklara bu nedenle şiddet uyguladığını ve 2 kızının da öz dayısı tarafından istismar edildiğini iddia ederek eşi ve kayınbiraderi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaları reddeden anne C.S ise boşanma davası açtı.