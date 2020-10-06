Baba 'taciz' iddiasında bulunmuştu! Çocuklar babaanneye verildi...

Gaziantep'te boşanma aşamasında olan çiftin karşılıklı suçlamaları ve çocuklara yönelik istismar iddiaları üzerine mahkeme çocukları yargı süreci tamamlanana kadar tedbir amacıyla babaannelerine teslim edilmesine karar verdi.
Gaziantep'te TIR şoförü olarak çalışan C.S.S. sürekli şehir dışında çalıştığını ve 15 yıllık eşinin kendisini aldattığını çocuklarından öğrendiğini, eşinin çocuklara bu nedenle şiddet uyguladığını ve 2 kızının da öz dayısı tarafından istismar edildiğini iddia ederek eşi ve kayınbiraderi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaları reddeden anne C.S ise boşanma davası açtı.
ÇOCUKLAR BABAANNEYE VERİLDİ
Boşanma davası üzerine mahkeme çocukları geçici velayetle anneye verdi. Mahkemeye başvuran baba, 10 Şubat günü öğrendiği taciz olayı üzerine şikâyette bulunduğunu ve kayınbiraderinin 14 Şubat günü tutuklandığını belirterek, "Haziran ayının 2'sindeki mahkeme gününe kadar çocuklar annelerinde kaldı. O şahıs 6. ayın 2'sine kadar tutukluydu ama mahkeme tutuksuz yargılamaya karar verdi. Çocuklar da anneme teslim edildi" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ise, olayın ilk gününden itibaren bakanlık olarak devreye girdiklerini belirterek, "Karşılıklı yapılan suçlamalar var. Olay yargı aşamasında, mahkeme devam ediyor. Yargı boyutunda avukatlarımız da takip ediyor. Çocuklar tedbiren babaannelerine verildi.
Anne veya babanın bizden herhangi bir talebi olmadı. Uzmanlarımız sürecin içinde, devamlı olarak ilgileniyorlar" bilgisini verdi.