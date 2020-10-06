Beyoğlu’nda kalasla dehşet saçmıştı! Tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 4 kişinin yolunu kesen şüpheli dehşet saçtı. Olay, Beyoğlu, Galata Köprüsü alt geçidinde geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve üç arkadaşının önünü şüpheli bir kişi keserek para istedi. Hüseyin Sezer cebinden çıkarttığı 5 lirayı şüpheliye verdi. Ancak iddiaya göre 5 lirayı beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı.

BAŞINA ALDIĞI DARBEYLE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ



Bununla da yetinmeyen şüpheli, tadilattan sonra alt geçitte bırakılan bir kalası alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kalasla kafasına vurulan Sezer kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Sezer'in arkadaşları şüpheliyi yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken Hüseyin Sezer, ambulansla Taksim İlk Yardım ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Sezer'in kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Sezer'in durumunun kritik olduğu belirtildi.

KISKIVRAK YAKALANDI



Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden Doğan U.'nun kimliğini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDI



Çıkarıldığı mahkemede ifade veren Doğan U., 'Olay sırasında alt geçitten geçerken alkollüydüm yerler ıslak olduğu için ayağım kaydı ve düştüm. Bu sırada yoldan geçen 4 kişi bana bakarak gülmeye başladılar. Taraflarla tartışmaya başladığımızda yerde bulduğum kalası alıp Hüseyin Sezer'in kafasına vurdum. Daha sonra kimseye bıçak savurmadım.' diye konuştu. Mahkeme yargılama sonunda şüpheliyi 'Yaralama' ve 'Öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.