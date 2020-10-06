Dikilitaş’taki park alanı 4’üncü kez satışta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İBB Meclisi tarafından park alanı ilan edilen Dikilitaş'taki ormanlık alanı ve Mecidiyeköy'de vakıf arazisini satışa çıkardı. Saraçhane'deki başkanlık binasnda 14 Ekim'de satışa çıkartılacak arsalar arasında İBB Meclisi tarafından park olarak imar planı tescillenen Beşiktaş Dikilitaş Yeşil Çimen Sokak'ta bulunan 5 bin 763 metrekare ağaçlık alan da bulunuyor. İBB yönetimi tarafından 175 TL muhammen bedelle 4'üncü kez satışının yapılmak istendiği yerin park alanı olması sebebiyle daha önceki ihalelerde istekli çıkmamıştı. Öte yandan İBB'nin satışa çıkardığı bir diğer alanın da 450 milyon muhammen bedelle Mecidiyeköy'de Sultan Beyazıt Vakfiyesinin bulunduğu alan olduğu öğrenildi.