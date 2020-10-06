Dilekçe yazımı önem kazanmaktadır. Hemen hemen hayatında herkes bir defa bile olsa dilekçe yazmıştır ancak doğru yazılışı için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Örneğin boş ve temiz bir A4 kağıdının kullanılması, başlık, metin, adres, ,imza, tarih gibi detaylara dikkat edilmesi gerekilir. Peki; dilekçe nasıl yazılır? Yazılı dilekçe örnekleri ve doğru dilekçe yazımı

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Çizgisiz beyaz bir kağıda yazılır. Yarım kağıt kullanılmamalıdır. Kağıdın arka yüzüne geçilmemeli, gerekli ise ikinci kağıt kullanılmalıdır.

Bilgisayar ya da dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ya da siyah mürekkepli kalemler dışında renkli başka kalemlerle yazılamaz.

Sorun neyi ya da hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap ederek başlanılmalıdır.

Yer ve tarih belirtilmelidir.

Saygın ve ciddi bir üslup kullanılmalı ve nesnel olunmalıdır.

Durum ya da sorun kısa ve açık olarak ifade edilmeli ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

Hiyerarşik düzene dikkat edilmeli, yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Boşanma başvuruları için ilk önce dilekçe verilmesi gerekir. Boşanma davası dilekçe örneği şu şekildedir:

VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ