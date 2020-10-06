Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile adı öğrenilemeyen kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı.