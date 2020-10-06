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'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

'ta dün 18:00 saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi karşı taraftaki kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. Kavganın arasında kalan ve tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. O anlar

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:11 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:24 ABONE OL
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile adı öğrenilemeyen kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

Çok sayıda saçma çevredeki dükkanlara isabet etti. Bildirilmesi üzerine Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

Kavga eden gruplar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta pompalı tüfekli kavga! İki grup arasında dehşet! | Video

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga, çocuk ile kadının vurulması, vatandaşların panikle kaçışmaları görülüyor.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...

Vurulan çocuğun ağabeyi "6-7 kişi kamyonetle geldiler, birbirlerine bağırıyorlardı. 15 yaşında kardeşim üzerini giyindi, eve gidiyordu. Tam o sıra 'göğsümde ağrı var vuruldum' dedi ve içeri koştu. Yaralananların ikisi de ekmek fırınında çalışıyor" dedi.

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Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 kadın ve 1 çocuk yaralandı! Dehşet anları kamerada...
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