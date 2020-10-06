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ve malzemeleri: nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmasında bugün şefler takımlardan yapmalarını istedi. Türk mutfağının lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam et döner ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 6.10.2020 21:34 ABONE OL
Evde döner tarifi ve malzemeleri: Masterchef et döner nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son dönemlerde revaçta olan ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan türklerin vazgeçilmez menüsünden olan et dönerde hünerlerini sergilemelerini istedi. Türk geleneksel mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? !

EVDE DÖNER NASIL YAPILIR? ET DÖNER TARİFİ

Türk geleneksek tatları arasında yer alan balık et döner tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Evde döner tarifi ve malzemeleri: Masterchef et döner nasıl yapılır?

ET DÖNER TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

6 dilim dana biftek

500 gram orta yağlı dana kıyması

1 çay kaşığı karabiber

İki buçuk çay kaşığı tuz

Evde döner tarifi ve malzemeleri: Masterchef et döner nasıl yapılır?

ET DÖNER YAPILIŞI

Kıyma, karabiber ve tuzu iyice yoğurun. İki dilim bifteği yan yana koyup, üzerine kıymanın yarısını yayın. Üzerine iki dilim biftek daha yerleştirip, kalan kıymayı yayın. Kalan biftekleri koyup iyice bastırarak rulo şeklinde sarın. Streç filmle sıkıca sarıp, derin dondurucuda bir gece dinlendirin. Pişireceğiniz zaman çıkarıp, donmuş şekilde incecik dilimleyin. Yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, yüksek ateşte, karıştırarak pişirin. Pilavın üzerinde servis yapın.

PÜF NOKTASI

Ev dönerini iki hafta boyunca buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

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Evde döner tarifi ve malzemeleri: Masterchef et döner nasıl yapılır?
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