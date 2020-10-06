Evde döner tarifi ve malzemeleri: Masterchef et döner nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son dönemlerde revaçta olan Evde döner tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan türklerin vazgeçilmez menüsünden olan et dönerde hünerlerini sergilemelerini istedi. Türk geleneksel mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef et döner nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde döner tarifi!

EVDE DÖNER NASIL YAPILIR? ET DÖNER TARİFİ

Türk geleneksek tatları arasında yer alan balık et döner tarifi ve yapılışı şu şekilde,