Evde döner tarifi ve malzemeleri: Masterchef et döner nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Son dönemlerde revaçta olan Evde döner tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan türklerin vazgeçilmez menüsünden olan et dönerde hünerlerini sergilemelerini istedi. Türk geleneksel mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef et döner nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde döner tarifi!
Türk geleneksek tatları arasında yer alan balık et döner tarifi ve yapılışı şu şekilde,
6 dilim dana biftek
500 gram orta yağlı dana kıyması
1 çay kaşığı karabiber
İki buçuk çay kaşığı tuz
Kıyma, karabiber ve tuzu iyice yoğurun. İki dilim bifteği yan yana koyup, üzerine kıymanın yarısını yayın. Üzerine iki dilim biftek daha yerleştirip, kalan kıymayı yayın. Kalan biftekleri koyup iyice bastırarak rulo şeklinde sarın. Streç filmle sıkıca sarıp, derin dondurucuda bir gece dinlendirin. Pişireceğiniz zaman çıkarıp, donmuş şekilde incecik dilimleyin. Yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, yüksek ateşte, karıştırarak pişirin. Pilavın üzerinde servis yapın.
Ev dönerini iki hafta boyunca buzlukta muhafaza edebilirsiniz.