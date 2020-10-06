Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 498'e yükseldiğini açıkladı. Dün toplam 115 bin 632 test yapılırken, bin 603 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 326 bin 46 oldu. İyileşen bin 320 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 286 bin 370'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 412 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz" paylaşımında bulundu.