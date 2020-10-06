İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GERİ SAYIM SÜRÜYOR! İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili adayların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru tarihleri ilanlarda yer alırken vatandaşlar kuraların sonuçlarına ilişkin gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplum Yararına Program başlığı altında yapılacak olan personeller için kuralar belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmişti. Başvurular illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ilanlara başvuruda bulunan vatandaşların gözü İŞKUR TYP Kura sonuçları için gelecek olan açıklamaya kilitlendi…