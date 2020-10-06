Gizem Arıkan kimdir? EDHO oyuncusu Gizem Arıkan kaç yaşında, nereli?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Bunlardan birisi Gizem Arıkan'dı. Oyuncuya ilişkin detayları merak edenler Gizem Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Gizem Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

GİZEM ARIKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gizem Arıkan 2019 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaralı Kuş adlı dizide başrol oynamaktadır. Peki güzel oyuncu kaç yaşında? boyu, kilosu kaç? Hakkında merak edilenler kısaca hayatı ve biyografisi.

1985 yılında dünyaya gelen Gizem Arıkan, çok küçük yaşlarda tiyatro ile tanışmıştır. İlk oyunculuk deneyimini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Organik Aşk isimli film ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra, Çocuktan Al Haberi isimli programa katılmış, TRT ekranlarında yayınlanmış olan Aşkın 5 Hali adlı belgesel filminde yer almıştır.

Ayrıca 2018 senesinde Kahraman Deniz'in seslendirmiş olduğu Böyle Sever isimli şarkının klibinde oynamıştır. 2019'da ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaralı Kuşlar adlı dizide Meryem karakteri ile oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Güzel oyuncunun boyu 1.68 cm, kilosu 53, burcu ise Kova'dır. Maalesef eğitim hayatı, aslen nereli olduğu ve doğum yeri bilgilerine ulaşılamamıştır. En fazla merak edilen konulardan birisi sevgilisi var mı? varsa kimdir? bu sorunun cevabı ise henüz medyaya yansıyan bir birlikteliği bulunmamaktadır.

Kaynak: kimnereli.net