Hasta ziyaretine geldi, hastanelik oldu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit İlçesi Cedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, hasta ziyareti için Kocaeli Devlet Hastanesine giden Ramazan Dönbey(61) hastaneden çıkıp birkaç adım attı ve yolu tam karşıdan karşıya geçmek istediği esnada motosikletli bir kurye kendisine çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisi ile Dönbey yola savrulurken, motosiklette yol üzerinde yan devrildi. Savrulduğu yerde yan yattı. Savrulduğu yerden kalkamayan Dönbey, kolunda ve bacağında yaralanmalar olduğunu, belininde ağırdığını ve kalkamayacağını söyleyince olay yerine ambulans çağırıldı. Yaklaşık 6 dakika içerisinde olay yerine ulaşan 112 ekibi yaralıyı alarak ziyarete geldiği hastaneye yaralı olarak sevk etti. Motosiklet sürücüsü ise polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.